جمعية فاتيكانية: الميليشيات الروسية تعتقل كاهنين كاثوليكيين في دونيتسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تلقت جمعية فاتيكانية “بجزع شديد” نبأ اعتقال اثنين من الكهنة الذين كانوا يؤدون خدمتهم الراعوية في مدينة بيرديانسك الساحلية جنوب شرق أوكرانيا، والتي تحتلها الميليشيات الروسية منذ شباط/فبراير 2022.

وقالت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS)، إن “الكاهنين كانا يقدمان خدماتهم للرعايا الكاثوليكية من الروم واللاتين، وهم من بين قلة متبقية في الأراضي المحتلة”، مبينةً أنه “حسب بيان رسمي أرسل إلى دائرة العلاقات الخارجية، يحمل توقيع رئيس أساقفة إكسرخسية دونيتسك للروم الكاثوليك، المونسنيور ستيفان مينوك، فإن الاعتقال “لا أساس له وغير قانوني”.

ويتعلق الأمر بكاهن رعية كنيسة ميلاد السيدة العذراء في مدينة بيرديانسك، الأب إيفان ليفيتسكي والقسيس المسؤول عن الكنيسة نفسها، الأب بوهدان هيليتا، علم أنهما سُجنا في مركز احتجاز ببلدة بيرديانسك من قبل إدارتها الروسية، بتهمة التحضير لعمل إرهابي.

وقد استنكر البيان الذي تلقت جمعية (ACS) نسخة منه، أن “تهمة حيازة أسلحة ومتفجرات من قبل الكهنة، باطلة”، وأضاف أن “الأمر لا يتعدى كونه محض مناورة منظمة لأغراض دعائية”.

وأوضح المونسنيور مينوك، أن “الكهنة يؤدون خدمتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ويمارسون نشاطهم الرعوي بشكل شرعي في الرعية المحلية، معلنين رسالة سلام للجميع”، مبيناً أنه “عند تفتيش الكنيسة، بيت الكهنة والمباني التابعة للرعية، كان كلا الكاهنين محتجزين أصلاً، مما يعني افتقارهما لأي نوع من السيطرة على الهياكل، أو على تصرفات أفراد الحرس الوطني الروسي”.

وقال الأسقف، إنه يتابع “بقلق بالغ هذه الأحداث المؤسفة، في ظل التقارير المتكررة عن ازدراء القوات الخاصة الروسية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، أي نحو المعتقلين من رجال الدين”، مطالباً بـ”نشر المعلومات على نطاق واسع من أجل إطلاق سراح الكهنة المحتجزين”، واختتم بالقول مناشداً “السلطات وأصحاب النوايا الحسنة بتأييد قضية تحرير الكهنة وزيادة الصلاة على هذه النية أيضاً”.