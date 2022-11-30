وزير إيطالي: كونتي ينتقد نفسه بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي، إن الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، لا ينفك ينتقد نفسه بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وكان رئيس الوزراء الأسبق قد انتقد إعلان الحكومة مرسوماً وزارياً سادساً بشأن شحنة جديدة من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، من المتوقع أن يعرض على البرلمان للتصويت قبل نهاية العام الحالي، وقال إنه “لا يمكن أن يكون هذا أمرًا روتينيًا منذ بداية آذار/مارس” الماضي حين تم إصدار المرسوم الأول لدعم أوكرانيا عسكرياً.

ورداً على أسئلة المراسلين الصحافيين بهذا الصدد، قال وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، إن “الحكومة، ولا سيما وزارة الدفاع، تقوم بتنفيذ خمسة مراسيم اتخذتها الحكومة السابقة التي كان يمثل كونتي وحزبه، القطب الأكبر فيها”.

وذكر الوزير كروزيتّو، أن “كل ما خرج من إيطاليا حتى الآن وفي الأسابيع والأشهر المقبلة ليتم تسليمه إلى أوكرانيا، اقرته الحكومة تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة”، التي “كان كونتي يمثل أكبر حزب أغلبية فيها”، واختتم بالقول: “لذلك ينبغي أن يكون كل انتقاد يبدر عن كونتي موجهاً لنفسه”.