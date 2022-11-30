تاياني: نسعى لحضور أكبر في البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “ما نرمي إليه، هو أن نكون حاضرين أكثر فأكثر في البلقان، إننا نريد أن نضمن الاستقرار هناك”.

وفي معرض إشارته إلى العمل الجاري في قمة وزراء خارجية ناتو في بوخارست، التي “جددت فيها إيطاليا موقفها”، قال الوزير: “لقد تحدثت عن المهمة التي أنجزتها مع وزير (الدفاع غويدو) كروزيتّو في صربيا وكوسوفو، وهي الزيارة التي قمنا بها إلى قوات الناتو، التي تخضع لقيادة ضابط إيطالي”.

وأضاف تاياني، “لقد أكدنا أن هناك حاجة لمزيد من الحضور الأوروبي، وقد أعلنت أننا ننظم قمة حول البلقان في روما بمشاركة وزراء خارجية دول هذه المنطقة لضمان إمكانية اتخاذ إجراءات بشأن قضية الهجرة”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “خلال الاجتماع، تمت مناقشة قضية الهجرة، بل وكذلك مكافحة الإرهاب، والمخاوف بشأن الوضع في إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، ومرة ​​أخرى في البلقان”، حيث “يبدو أن الإرهاب قد تلاشى، لكن الأمر ليس كذلك”.

وخلص تاياني إلى القول، إن “علينا من خلال حلف شمال الأطلسي، مراقبة السلام والاستقرار بعناية. أما بالنسبة للأمن السيبراني، فنحن نرمي إلى تعزيز أمننا، ونفعل ذلك في إيطاليا، وسنفعل ذلك بطريقة حازمة في وزارة الخارجية”.