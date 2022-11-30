جماعة سانت إيجيديو: وصول لاجئين من ليبيا “عيد بالنسبة لإيطاليا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف رئيس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، ماركو إيمپالياتسو، وصول دفعة لاجئين مؤلفة من 114 شخصاً من ليبيا عن طريق مشروع الممرات الإنسانية، بأنه “عيد بالنسبة لإيطاليا”.

ولدى استقباله المهاجرين في مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) الكائن بضاحية فيوميتشينو، الأربعاء، قال إيمپالياتسو، إنه بهذا الصدد “أود أن أشكر وزيرا الداخلية والخارجية: اليوم هو احتفال بالنسبة لإيطاليا”.

وتابع رئيس الجماعة القول، إن “هناك أناس هنا اليوم، تم إنقاذ حياتهم من الاضطهاد والحرب والعنف، بكل ما في الكلمة من معنى”. وأردف: “إنهم أناس أنقذوا من قبل إيطاليا والإيطاليين”، مبيناً أن “الاستقبال والاندماج كلمتان يجب أن تسيران معاً دائماً بفضل الممرات الإنسانية”.

هذا ويأتي اللاجئون الـ114 من سورية وبعض الدول الأفريقية، ومن بينها إريتريا، السودان، جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.