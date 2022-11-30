رئيسة وزراء إيطاليا تهاتف نظيرها اليوناني ميتسوتاكيس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية عن محادثة هاتفية جرت بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ونظيرها في جمهورية اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بيان مقتضب لقصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، إن “ميلوني وميتسوتاكيس، أكدا على “التعاون الوثيق بين إيطاليا واليونان بشأن القضايا الرئيسية التي تتصدر جدول الأعمال الأوروبي والدولي، وتتشاطران الفرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر”.

وخلصت مذكر الحكومة الى القول، إن “ميلوني وميتسوتاكيس، اتفقا على اللقاء على هامش إحدى الأحداث المتعددة الأطراف المقبلة، قبيل انعقاد المجلس الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.