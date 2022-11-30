وزير الداخلية الإيطالي: فخورون بالممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي: “نحن هنا لنبدي فخرنا بإيطاليا، ولأننا نشعر بالإطراء بمشروع الممرات الإنسانية ونقول ذلك أيضاً عندما نتحدث مع شركائنا الأوروبيين”.

وأضاف الوزير بيانتيدوزي الذي كان حاضراً في مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو، عند وصول 114 لاجئًا قادمين من ليبيا، الأربعاء، أن “الاستقبال والتكامل هما الحل الوحيد”، لظاهرة الهجرة”.

وأشار بيانتيدوزي إلى أن “الحكومة الإيطالية تؤكد وتجدد هذه التجربة، انطلاقا من كونها تريد المساهمة في مشاريع تسهيل الهروب من الرعب”.

هذا ويأتي اللاجئون الـ114 من سورية وبعض الدول الأفريقية، ومن بينها إريتريا، السودان، جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.