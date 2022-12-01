وزير الخارجية الإيطالي يلتقي نظيره الأردني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني بأن المملكة الأردنية تلعب “دورًا رئيسيًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط”.

وتحدث تاياني، في تغريدة على منصة (تويتر) بعد استقباله الخميس في روما وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عن “تعزيز التعاون لمكافحة الهجرة غير النظامية”، و”التعاون لدحر الإرهاب” بين روما وعمّان.

وبدورها، أفادت وزارة الخارجية الأردنية بأن الصفدي أجرى “مباحثات موسعة” مع نظيره الإيطالي “في سياق التحضير لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى روما”.

وقالت إن اللقاء تناول “سبل تعزيز العلاقات بين الأردن وإيطاليا في مختلف المجالات، وعديد قضايا إقليمية ودولية”.