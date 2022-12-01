المجلس الأوروبي يتبنى تدابير لدعم القوات المسلحة لخمسة بلدان من بينها لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أنه اعتمد اليوم الخميس خمسة إجراءات مساعدة في إطار مرفق السلام الأوروبي (EPF) لدعم البوسنة والهرسك وجورجيا ولبنان وموريتانيا ولنشر قوات الدفاع الرواندية في موزمبيق.

وأشار في البيان الصادر بهذا الصدد إلى أن “تدابير المساعدة الجديدة هذه تزيد من دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبلدان الشريكة في إفريقيا والشراكة الشرقية وغرب البلقان وتوسع الانتشار الجغرافي لمرفق السلام الأوروبي إلى الجوار الجنوبي”.

ونقل البيان عن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل قوله إن “مرفق السلام الأوروبي يواصل إظهار مرونته وفعاليته في الاستجابة لاحتياجات شركائنا”، فـ”اليوم، اعتمدنا خمسة تدابير مساعدة جديدة لدعم البوسنة والهرسك وجورجيا ولبنان وموريتانيا والانتشار الرواندي في موزمبيق.”

وتضمنت الإجراءات الخاصة بدولة لبنان، تخصيص مساعدات بقيمة 6 ملايين يورو لصالح قواتها المسلحة لضمان الأمن الوطني والاستقرار من خلال تعزيز قدراتها الطبية العسكرية، استجابة لطلب من وزير خارجية لبنان.

كما أعلن المجلس أنه خصص مساعدات بقيمة 12 مليون يورو لصالح القوات المسلحة الموريتانية و20 مليون يورو لقوات الدفاع الجورجية، واعتمد 10 ملايين يورو لصالح القوات المسلحة للبوسنة والهرسك.