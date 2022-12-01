رئيس المجلس الأوروبي يدعو الرئيس الصيني لاستخدام “نفوذه” على روسيا بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين اليوم الخميس والذي دام قرابة الثلاثة ساعات، “أتيحت لنا الفرصة لمناقشة حرب روسيا ضد أوكرانيا”.

وأضاف ميشيل، خلال مؤتمر صحفي في بكين “الصين لاعب عالمي وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونحن جميعًا نتشارك مسؤولية العمل من أجل السلام واحترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة”. وقال “لقد حثثت الرئيس شي، كما فعلنا في قمتنا بين الاتحاد الأوروبي والصين في نيسان/أبريل، على استخدام نفوذه على روسيا لاحترام ميثاق الأمم المتحدة”.

وأردف ميشيل “قبل أسابيع قليلة، وضعت للنقاش العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين على جدول أعمال المجلس الأوروبي. واتفق الزعماء الـ27 على الأهمية الحاسمة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين. ناقشنا أفضل طريقة لإدارتها بما يخدم مصلحة أوروبا وكذلك في المصلحة العالمية”.

وقال “نحن نعلم اليوم أن العالم يواجه أزمات متعددة. الحرب في أوكرانيا وأزمتي الطاقة والغذاء وتباطؤ الاقتصاد العالمي. علاوة على تغير المناخ والصحة العالمية. هذه القضايا العالمية تتطلب الحوار والعمل. نحتاج إلى مناقشة أين يمكننا العمل معًا بشكل أفضل، ولكن أيضًا لمناقشة وإدارة اختلافاتنا. أنا أؤمن بقوة الحوار”.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي، الذي التقى أيضا رئيس الوزراء لي كه تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان شو، إلى أنه أثار أيضا “موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحقوق الأقليات”.