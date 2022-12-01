وزير الخارجية الاوكراني: حققنا خطوة أخرى لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الاوكراني، دميترو كوليبا اليوم الخميس عن “خطوة أخرى نحو إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا” تم اتخاذها اليوم على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال إنه “حدث جانبي هام برعاية مشتركة من 34 دولة ركز على المساءلة عن الجرائم الروسية”، مشيرا إلى “دعم قوي ومتزايد للمحكمة (الخاصة) بين الدول المشاركة”.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم قد أعلنت أمس أن التكتل الأوروبي الموحد سيسعى لإنشاء محكمة متخصصة، بدعم من الأمم المتحدة، للتحقيق في جرائم حرب محتملة للجيش الروسي في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها.

وقالت فون دير لاين “لقد جلب الغزو الروسي لأوكرانيا الموت والدمار ومعاناة لا توصف، ونتذكر جميعًا أهوال (بلدة) بوتشا. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 20 ألف مدني أوكراني وأكثر من 100 ألف عسكري حتى الآن”.

ورأت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه “يتعين على روسيا دفع ثمن جرائمها المروعة، بما في ذلك الاعتداء على دولة ذات سيادة. لهذا السبب، مع استمرارنا في دعم المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة متخصصة، تدعمها الأمم المتحدة، للتحقيق في جريمة العدوان الروسية ومقاضاة مرتكبيها”.