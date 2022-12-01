تاياني: تعزيز التعاون مع مصر بقضايا الطاقة والمناخ والهجرة والأمن الغذائي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني قضايا “الطاقة والمناخ والهجرة والأمن الغذائي” بالنقاط التي يتم من خلالها “تعزيز التعاون مع مصر”، وذلك في اعقاب لقاء الخميس مع نظيره المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما.

وكتب تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر) “مصر بلد استراتيجي لاستقرار شمال إفريقيا”، مشيرا إلى أنه أثار أيضا خلال اللقاء مسألة “العدالة والحقيقة (في مقتل) جوليو ريجيني” بالقاهرة أوائل عام 2016 و”الاهتمام بقضية زكي” الناشط الحقوقي المصري، الطالب بجامعة بولونيا، المتهم بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وقد تحدث الناطق الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في معرض إعلانه عبر (تويتر) عن اللقاء بين الوزيرين، عن “صداقة تاريخية ممتدة ومصالح مشتركة بين ضفتي المتوسط” بين البلدين.