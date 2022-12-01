وزير سابق: النيجر أساسي لإدارة الهجرة وأمن المتوسط والساحل

روما- أشار وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينّيتي إلى “الدور المفصلي” لدولة النيجر “في الساحل وشمال إفريقيا لإدارة تدفقات الهجرة وللأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولمكافحة الإرهاب”.
ورأى مينّيتي، رئيس مؤسسة (ميد-أور) الفكرية التابعة لمجموعة (ليوناردو) الايطالية إن “قيادة الرئيس (محمد) بازوم مرجعية مهمة لإفريقيا ولأوروبا بأسرها”.
وأضاف وزير الداخلية الأسبق، مخاطبا حدثا بعنوان (إيطاليا، النيجر، أوروبا، أفريقيا: قارتان ومصير واحد)، “على الديمقراطيات الغربية الكبرى توجيه الأنظار إلى إفريقيا وإلى الرئيس بازوم لبناء علاقة جديدة”.