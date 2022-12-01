وزير سابق: النيجر أساسي لإدارة الهجرة وأمن المتوسط والساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينّيتي إلى “الدور المفصلي” لدولة النيجر “في الساحل وشمال إفريقيا لإدارة تدفقات الهجرة وللأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​ولمكافحة الإرهاب”.

ورأى مينّيتي، رئيس مؤسسة (ميد-أور) الفكرية التابعة لمجموعة (ليوناردو) الايطالية إن “قيادة الرئيس (محمد) بازوم مرجعية مهمة لإفريقيا ولأوروبا بأسرها”.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق، مخاطبا حدثا بعنوان (إيطاليا، النيجر، أوروبا، أفريقيا: قارتان ومصير واحد)، “على الديمقراطيات الغربية الكبرى توجيه الأنظار إلى إفريقيا وإلى الرئيس بازوم لبناء علاقة جديدة”.