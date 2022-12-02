تاياني يدعو لحل مشاكل الهجرة من جذورها وتشجيع تدفقاتها القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى حل “المعضلة الكبيرة” للهجرة، لافتاً إلى أن من الضروري “معالجتها من جذورها” والعمل في هذا السياق مع بلدان أفريقيا.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من ندوة “حوارات متوسطية”، التي ينظمها المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون مع وزارة الخارجية، في العاصمة روما، الجمعة، قال الوزير، إن “علينا أن نتحرك معًا من خلال حل المشكلات من المنبع، والترويج للتدفقات القانونية للهجرة”، مذكراً بأن “أكثر من 100 شخص قادمين من ليبيا، استقبلوا أمس في روما”.

وأوضح تاياني، أن وصول دفعة المهاجرين هذه “كانت إشارة لمكافحة نشاط المتاجرين بالبشر”، مؤكدًا أنه “إذا تم تفضيل التدفقات المهاجرة المنتظمة، فلا بد أننا سنكون قادرين على مقاومة أولئك الذين يرغبون بإشعال منطقة المتوسط”.