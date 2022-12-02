البابا: خسائر الهجرة في البحر المتوسط غير مقبولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن إدانته لـ”عدم القدرة على إيجاد حلول مشتركة لحركة الهجرة في البحر المتوسط”​​، والتي “لا تزال تسبب خسائر بشرية غير مقبولة يمكن تجنبها دائماً”.

وفي رسالة بعثها إلى المشاركين في الدورة الثامنة لندوة “حوارات متوسطية”، التي ينظمها المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون مع وزارة الخارجية، في العاصمة روما، الجمعة، أكد البابا، أن “الهجرة ضرورية لرفاهية هذه المنطقة، لذلك لا يمكن إيقافها”.

وأوضح فرنسيس أنه “لذلك، فمن مصلحة جميع الأطراف إيجاد حل يشمل الجوانب المختلفة وينطوي على تقارب صحيح ومفيد للجميع، يضمن الكرامة الإنسان والازدهار المشترك “.

وحض بيرغوليو على “استئناف ثقافة اللقاء التي استفدنا منها كثيرًا، وهذا ليس في الماضي وحسب. وبالتالي يمكن إعادة بناء الشعور بالأخوة، التطوير، بالإضافة إلى تعزيز علاقات اقتصادية صحيحة، وعلاقات إنسانية أيضاً”، فضلا عن “تعزيز العلاقات الإنسانية، بما فيها تلك التي تربطنا والمهاجرين أيضاً”.