وزير خارجية ايطاليا: لم نقطع علاقاتنا بباريس بل نريد حلا أوروبيا للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “العلاقات مع باريس لم تنقطع”، بل “نحن نطرح مشكلة المهاجرين الكبيرة، التي يجب حلها على المستوى الأوروبي، وقد حظينا الآن بإجابات مرضية”.

هذا ما جاء على لسان نائب رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الجمعة، مجيباً على سؤال حول قضية سفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية.

وأضاف الوزير أن بلاده، “ستقترح خطة مارشال على الاتحاد الأوروبي بحجم 100 مليار يورو، تمنح للاتحاد الأفريقي، تنطوي على استراتيجية نمو قادرة على إيقاف عمليات انطلاق المهاجرين”، مبيناً أن “إيطاليا لا يمكن أن تكون الميناء الآمن الوحيد للمهاجرين. إنها ليست مسألة أننا ضد فرنسا أو ألمانيا، بل إيجاد اتفاق بشأن الإدارة الشاملة للتدفقات”.

وواصل تاياني، أنه “يجب أن نوقف الهجرة غير النظامية ونجلب إلى إيطاليا الأشخاص الذين نحتاجهم”، وأردف: “نحن نستعد لمرسوم تدفقات جديد، هذه المرة لمدة عامين أو ثلاثة، لتحديد الوافدين القانونيين والأشخاص الذين يرغبون بالقدوم إلى إيطاليا عن طريق مكافأة البلدان التي تمنع الهجرة غير المنتظمة”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأنه: “نحن مستعدون لإعطاء زوارق دورية أخرى لليبيين وتجنب الاتهامات بالعنف الموجهة إليهم، من خلال إحلال الاستقرار السياسي وفرض السيطرة على الإقليم”. واختتم بالقول إن “إيطاليا تمتلك علاقة تاريخية مع طرابلس الغرب، لكن الهدف يبقى السعي إلى الانتخابات والوحدة الوطنية”.