سياسي ايطالي: الحوار يؤتي ثماره وهو السبيل الوحيد للمضي قدمًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال سياسي إيطالي: “نحن نؤمن بأن الحوار يؤتي ثماره، وأنه السبيل الوحيد للمضي قدما”. جاء ذلك على لسان رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية (ISPI)، جامبييرو ماسّولو، في كلمته الافتتاحية للدورة الثامنة من ندوة “حوارات متوسطية”، التي ينظمها المعهد بالتعاون مع وزارة الخارجية في العاصمة روما، الجمعة.

وأكد ماسّولو وهو المدير العام السابق لقسم المعلومات الأمنية (DIS)، على أهمية “الرغبة في التمسك بأجندة إيجابية حتى عندما يتعلق الأمر بالإبحار خلال العاصفة”، ولم يخفِ أنه يشهد “بقلق وجود فجوة في العالم”، حول مواضيع مثل “الحوار والحقوق”.

وخلص رئيس معهد (ISPI) مستدركاً: “لكننا نعتقد أن مثل هذه المنتديات، التي تجمع عوالم السياسة والاقتصاد والثقافة”، من شأنها أن “تقدم مساهمة في تقليص هذه الفجوة في الإدراك”.