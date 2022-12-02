تركيا: وضع ليبيا هش وحاجة لمصالحة وطنية وانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن “الوضع في ليبيا لا يزال هشا حتى الآن”.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة من ندوة “حوارات متوسطية”، التي ينظمها المعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) بالتعاون مع وزارة الخارجية، في العاصمة روما، الجمعة، أضاف أوغلو، أن “هناك دول مجاورة وبلدان أوروبية أخرى تريد التنافس معنا”، وكذلك “روسيا مع مجموعة فاغنر”، لكن “هناك تعاون أكثر من المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين”.

ووفقاً لرئيس الدبلوماسية التركية، فإن ليبيا تحتاج إلى طريق ملموسة تؤدي إلى المصالحة والاستقرار وإجراء الانتخابات الدورية”.