إيطاليا: انخفاض الرواتب بنسبة 12٪ منذ عام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن مستوى الأجور في البلاد قد انخفض بنسبة 12٪ مما كانت عليه في عام 2008 بالقيمة الحقيقية.

وورد في التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية (ILO) عن الأجور عالمياً عامي 2022/23، بعنوان: “تأثير التضخم وكوفيد على الأجور والقوة الشرائية”، الذي صدر الجمعة، أن “إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة هي الاقتصادات المتقدمة الوحيدة في مجموعة العشرين، والتي سجلت الأجور الحقيقية فيها مستويات أقل عام 2022 مما كانت عليه في عام 2008”.

وأشار التقرير إلى أن “الانخفاض كان على التوالي، بنسبة 12٪ في إيطاليا، 2٪ في اليابان و4٪ في المملكة المتحدة”، بينما “تظهر أستراليا وجمهورية كوريا زيادة حادة في نمو الأجور الحقيقية خلال الفترة من 2008 إلى 2022”.

وذكر تقرير المنظمة، أن “أزمة التضخم الحاد، أدت إلى جانب التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، الناجم جزئيًا عن الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية، إلى انخفاض حاد في الأجور الشهرية الحقيقية في العديد من البلدان”.