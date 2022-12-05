إيطاليا: فقدان أربعة مهاجرين بينهم رضيع وطفل صغير في انقلاب قارب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن حادث آخر تعرض له قارب هجرة قبالة جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

ووفقًا للمعلومات الأولية، “فقد انقلب قارب مهاجرين على بعد حوالي ثلاثين ميلاً بحرياً عن الجزيرة. تم إنقاذ 33 منهم، ومن بينهم 3 نساء و7 قاصرين، من قبل قارب صيد”. وحسب ما أفادت امرأة لرجال الإنقاذ، فـ”إنها فقدت طفليها، أحدهما حديث الولادة والثاني صبي يبلغ من العمر 6 سنوات”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “تم تسجيل رجلين آخرين في عداد المفقودين”، بينما “نقل الناجون على متن زوارق دورية هيئة حماية الموانئ إلى لامبيدوزا”، مبينةً أن “القارب الذي كان المهاجرون على متنه كان قد أبحر من سواحل مدينة صفاقس التونسية”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، قد استؤنفت بعد فترة هدوء وجيزة بسبب سوء الأحوال الجوية”، وأن “346 مهاجراً وصلوا في الواقع بين أمس واليوم إلى لامبيدوزا”.