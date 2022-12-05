وزير الداخلية الإيطالي: أقصى اهتمام لحماية موارد خطة الصمود من الفساد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه يلزم إعطاء أقصى قدر من الاهتمام بأموال الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) لحمايتها من أن تطولها يد الفساد.

ومتحدثا في مؤتمر “الدبلوماسية القانونية في خدمة السلم والأمن الدوليين: التزام إيطاليا بمكافحة الفساد”، الذي نظمته وزارة الخارجية بمقرها في روما، قصر (فارنيزينا)، الإثنين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، قال الوزير بيانتيدوزي، إن “الجريمة المنظمة قد استبدلت أسلوب العنف والترهيب القديم، بالفساد وغسيل الأموال”.

وأضاف الوزير: “قد يبدو الأمر وكأنه تطور غير سلبي، لكنه ليس كذلك، فالفساد يتغلغل في المجتمع، ويجرف عمال الياقات البيضاء”، والآن “هناك هذا الرهان الكبير على خطة التعافي الوطنية”، والتي “تمثل فرصة لا يمكن تفويتها ولا يمكننا تحمل تبديدها”. واختتم بالقول، إنه “لذلك: نحن بحاجة إلى أقصى درجات الانتباه”.

يذكر أن مصطلح “عمال الياقات البيضاء” الغربي، يطلق على أولئك الناس الذين يقومون بعمل ذهني ـ مكتبي مثل المديرين والمتخصصين.