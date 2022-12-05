الايفاد: 30 مليون يورو من ألمانيا لمواجهة أزمة الغذاء والطاقة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما– قدمت ألمانيا منحة بقيمة 30 مليون يورو للصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (ايفاد) من أجل دعم المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة في مواجهة آثار الأزمة العالمية للغذاء، والأسمدة، والطاقة.

وتهدف مبادرة الاستجابة للأزمات التابعة للصندوق إلى ضمان تمكن صغار المزارعين في البلدان المعرضة لخطر كبير من مواصلة إنتاج الأغذية، وحماية التقدم الطويل الأجل الذي أحرز في السنوات الأخيرة في التنمية الشاملة للمناطق الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من خلال برنامجه للقروض والمنح.

وحسب المذكرة الصادرة عن (الايفاد) اليوم الاثنين، سوف يوجه تمويل ألمانيا كدعم فوري من خلال برامج الصندوق القائمة التي تعمل في البلدان الأشد تأثراً بالنكسات. ويسمح التمويل في دعم حوالي تسعة بلدان هي الأكثر تأثرا. وقد تشمل هذه البلدان اليمن، وموزامبيق، وهايتي، وإثيوبيا، وبوروندي، ومدغشقر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وملاوي، وتشاد، والنيجر.

ولا يزال السكان الريفيون الفقراء في البلدان النامية من بين أكثر الأشخاص تضررا من الآثار المتعددة لجائحة كوفيد-19، وأحوال الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ والحرب في أوكرانيا. كما ينفق صغار المزارعين، الذين ينتجون ثلث أغذية العالم، 70 في المائة من مداخيل أسرهم المعيشية على شراء الأغذية لأسرهم. ومع ارتفاع أسعار الأغذية، والوقود، والأسمدة، أصبحت قدرتهم على إنتاج الأغذية وإطعام أسرهم ومجتمعاتهم المحلية في خطر.

وتوجه مبادرة الاستجابة للكوارث نحو ضمان حصول صغار المزارعين على المدخلات الزراعية الرئيسية، والوقود، والأسمدة؛ وعلى التمويل لتلبية الاحتياجات الفورية؛ وعلى الأسواق والمعلومات المتعلقة بها. كما يساهم دعم الصندوق في الحد من خسائر ما بعد الحصاد من خلال الاستثمار في البنية التحتية الصغيرة النطاق.

وقد ناشد (الايفاد) في أيار/مايو الماضي دوله الأعضاء بالمساهمة في الموارد الكبيرة اللازمة لتغطية جميع البلدان الـ22 المدرجة في المبادرة بوصفها من الأولويات، استنادا إلى مقاييس الحاجة. وكانت هولندا أول دولة عضو تلتزم بالدعم بإعلانها عن مساهمة بقيمة 10 ملايين يورو عند إطلاق الاستجابة للأزمة. وفي وقت لاحق، قدمت آيرلندا مليون يورو، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساهمات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.