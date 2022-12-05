ماتّاريلا يدعو المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد الاثنين القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا مجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بمقر الرئاسة يوم الاثنين القادم.

ويتضمن جدول الأعمال قضايا ممثلة في: الوضع الحالي للحرب في أوكرانيا وعواقبها على التوازن الجيوسياسي وتداعياتها الشاملة على إيطاليا، فضلا عن فحص سيناريوهات أزمات الساعة الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة.

وحسب المذكرة الصادرة اليوم الاثنين عن الرئاسة الإيطالية، فإن الاجتماع سيناقش أيضا الموقف الوطني فيما يتعلق بالعلاقات السياسية – الاستراتيجية على المستويين الأوروبي وعبر الأطلسي، إضافة إلى حالة الكفاءة وعملية التحديث للقوات المسلحة.

المجلس الأعلى للدفاع هو هيئة دستورية مسؤولة عن فحص المشاكل السياسية والفنية العامة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع ويعتبر الأداة الرئيسية التي يكتسب من خلالها رأس الدولة معرفة تفصيلية بإرشادات الحكومة بشأن الأمن والدفاع، حتى يتمكن من القيام بشكل مناسب بالدور المعقد المتمثل في التوازن والضمان المناط إليه من الدستور.

ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والداخلية والاقتصاد والمالية والدفاع والتنمية الاقتصادية ورئيس أركان الدفاع.

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