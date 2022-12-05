إيطاليا تدعم خطة أوروبية لخفض التضخم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعرب وزير الاقتصاد في الحكومة الإيطالية جانكارلو جورجيتّي عن دعم سلطات بلاده إنشاء صندوق أوروبي مشترك لدعم الصناعات على مستوى التكتل الموحد، ردا على قانون مكافحة التضخم الأمريكي، الذي أقره الرئيس جو بايدن في آب/أغسطس الماضي لمساعدة شركات بلاده وانتقده قادة بدول الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وقال جورجيتّي (حزب الرابطة) في تصريح مكتوب، صدر على هامش اجتماع وزراء المالية والاقتصاد لدول مجموعة اليورو، “إيطاليا تؤيد خطة (أي آر إيه ) أوروبية” (InflationReduction Act) بهدف “خفض التضخم”. وأضاف “نحن نرى بشكل إيجابي التدابير التي تفضل التنافسية وتحمي الصناعات الاستراتيجية، ولكن في نفس الوقت نعتقد أن أي تدخل يجب أن يكون على المستوى الأوروبي، مع الحفاظ على نزاهة السوق الموحدة بروح من التعاون الصادق”.

وشدد الوزير على أنه “يتعين ضمان تكافؤ الفرص التنافسية لشركاتنا فيما يتعلق بالأسواق الأمريكية والأوروبية الداخلية على حد سواء”.