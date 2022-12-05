ترحيب أوروبي بـ”اتفاق الاطار السياسي” بين قوى مدنية وقادة الجيش بالسودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الاثنين عن الترحيب بالتوقيع على اتفاق إطار سياسي بين قوى سياسية مدنية والمؤسسة العسكرية في السودان، مثمنا موقف الجهات الفاعلة التي وقعت عليه اليوم.

ونوهت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، نبيلة مصرالي في مذكرة بأن “الاتحاد الأوروبي كان داعما قويا للآلية الثلاثية المشتركة بين بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) ويهنئها على التيسير الذي قدمته للسماح لعملية سياسية بين السودانيين بالتشكل والتحقق”.

وأشارت المذكرة إلى أنه “في حين أن الاتفاقية تبقى وثيقة حية ومفتوحة للآخرين للتوقيع عليها، فلا ينبغي أن يكون هناك مكان في الطيف السياسي لمن يحاول إفسادها”.

وقالت المتحدثة إنه مع تبلور العملية السياسية في السودان، “ينبغي الاستمرار في توسيع الإجماع وراء الاتفاقية”، ملفتة إلى أن إطلاق سراح بعض السجناء يوم أمس “كان إجراء لبناء الثقة”، وإلى أن اخلاء سبيل معتقلين آخرين في ظروف مماثلة سيساعد في ضمان حصول هذا الاتفاق على “قبول أوسع” في جميع أنحاء البلاد.

ورأت أنه “من المهم الآن الحفاظ على الزخم في العملية وأن تنتهز جميع الجهات الفاعلة الاتفاق لمضاعفة جهودها لتشكيل حكومة انتقالية مدنية شاملة تقدم انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفق جدول زمني متفق عليه”.

وكانت الآلية الثلاثية قد رحبت في وقت سابق الاثنين بتوقيع الاتفاق السياسي الاطاري كونه “خطوة أولى مهمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية وخاضعة للمساءلة وذات مصداقية”. وقالت إنها “تؤكد أهمية البدء في العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية”، كما “تشجع إجراء مشاورات واسعة النطاق لمعالجة القضايا العالقة التي توخاها الموقعون على الاتفاق السياسي الإطاري”. وتشمل هذه القضايا المهمة العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاقية جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق. كما تحثّ الآلية وبشدّة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على الاتفاق الإطاري للإنضمام إلى العملية السياسية.