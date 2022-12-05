مبعوثة واشنطن للمرأة الأفغانية تزور إندونيسيا وسويسرا وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن جولة للمبعوثة الخاصة للنساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان، رينا أميري تشمل إندونيسيا وسويسرا وتركيا، في الفترة من 5 إلى 16 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأشارت في مذكرة إلى أن المبعوثة الخاصة ستشارك في المؤتمر الدولي لتعليم المرأة الأفغانية الذي تستضيفه حكومتا إندونيسيا وقطر لدعم وصول النساء والفتيات الأفغانيات إلى التعليم.

كما ستتشاور أميري مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف وممثلي الأمم المتحدة والأفغان، بمن فيهم نساء وقادة المجتمع المدني، فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان الحالي في أفغانستان.