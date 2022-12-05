إيطاليا تنفي تزويد أوكرانيا بشحنة “أسلحة قديمة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- شدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني على أن سلطات بلاده “لم تتلق أي شكوى” من كييف، وذلك في معرض تعليقه على جدل إعلامي حول شحنة لأسلحة قديمة إلى أوكرانيا.

وقال تاياني، في تصريح للصحفيين مساء الاثنين على هامش حدث بمدينة ميلانو “تحدثنا مطولاً مع وزير الخارجية الأوكراني الذي شكر إيطاليا كثيرا على ما قامت به. لقد تلقوا الكثير من الدعم من جانبنا ولم تحدث أي شكوى معي من طرف الحكومة الأوكرانية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لم نقدم فقط أسلحة، بل أيضًا 51 طنًا من المواد الكهربائية والمحولات” إلى أوكرانيا، و”زودناهم بالعديد من الأدوات التكنولوجية، فضلا عن تلك العسكرية”. وقال “أكثر المساعدات الاقتصادية الأخيرة كانت تتعلق بمسار الحبوب لإمداد الدول الأوروبية غير المشاطئة بما تحتاجه، ولكن على وجه الخصوص للدول الأفريقية (…) لم أتلق أبدا شكوى من الحكومة الأوكرانية”.