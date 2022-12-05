التعاون الثنائي وسلام الشرق الأوسط محور لقاء ميلوني مع ملك الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء جورجا ميلوني عقدت اليوم بمقر الحكومة غداء عمل “بالغ الودية” مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني ووزير الدفاع غويدو كروزيتّو.

وأشارت الحكومة الإيطالية في مذكرة إلى أنه تم خلال الاجتماع “بحث قضايا جدول الأعمال الثنائي، مع الإشارة بشكل خاص إلى التعاون في قطاعي الأمن والدفاع”.

كما تناول الاجتماع “آخر التطورات في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، ولا سيما وبشكل معمق آفاق عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، والتعاون في مجال الطاقة والمياه في المنطقة”.

كما نوهت المذكرة بأن “الصداقة التقليدية بين إيطاليا والأردن قادرة في الواقع على الإسهام في مواجهة التحديات المعقدة للمنطقة من خلال اغتنام الفرص المتاحة لمنفعة الشعوب المعنية”.