الخارجية الإيطالية: الوزير تاياني يزور النمسا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الايطالية إن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني سيكون في فيينا يومي غدٍ وبعده للقاء رئيس الدبلوماسية النمساوية ألكسندر شالنبرغ.

وأوضحت مذكرة لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الثلاثاء، أنه “في نهاية اللقاء، تقرر عقد ندوة صحافية”، مبينةً أن “تاياني سيجتمع أيضاً والمستشار كارل نهامر”، كما “سيشارك باجتماع تنظمه رئاسة حزب الشعب الأوروبي، يشهد مداخلات لرؤساء الوفود الوطنية لحزب الشعب الأوروبي”.

وذكر بيان الوزارة أن “زيارة نائب الرئيس تاياني إلى النمسا تندرج ضمن مرحلة حوار مثمر مع دولة مجاورة وشريكة في الاتحاد الأوروبي”، كما “ستوفر فرصة لتوطيد التعاون والمناقشات مع فيينا حول القضايا الثنائية الرئيسية”، لا سيما “الاقتصاد، الطاقة، والبنية التحتية، على المستويين الأوروبي والدولي، بدءًا من قضية الهجرة”.