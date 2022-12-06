اقتصاد إيطاليا ينمو بنسبة 3.9% هذا العام ليتراجع إلى 0.4% العام القادم  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بوتيرة ثابتة في عام 2022 مسجلا نسبة 3.9%، ثم يتباطأ بشكل ملحوظ في العام القادم متراجعا إلى نسبة 0.4%

هذا ما جاء في تقرير للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء عن آفاق الاقتصاد في 2022-2023، والذي وصف الاستثمارات بالقوة الدافعة للاقتصاد الوطني في عام 2022 (10%) وبدرجة أقل في عام 2023 (2%).

ورجح التقرير أن تسجل العمالة، وفق مقياس وحدات العمل، نموًا أعلى من الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر وضوحًا في عام 2022 (4.3%) مقارنةً بعام 2023 (0.5%).

وسيرافق معدل البطالة وتيرة التحسن في التوظيف، حيث سينخفض ​​بشكل كبير هذا العام (8.1%) ثم يعود ليسجل زيادة طفيفة في عام 2023 (8.2%).