إيطاليا: انتخاب وزير الدفاع السابق رئيسا للجنة أمن الجمهورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتخب البرلمان الإيطالي اليوم الثلاثاء وزير الدفاع في الحكومة السابقة، لورينزو غويريني رئيسا للجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير).

وكان غويريني، القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، قد أعلن في أكثر من مناسبة عن دعمه الكامل لأوكرانيا، كما أشار في تصريحات سابقة إلى أن محاولات روسيا للتأثير على سياسات دول أخرى ليست بالأمر الجديد.

اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (Copasir) هي هيئة تابعة لمجلسي النواب والشيوخ وتتمثل مهمتها في التحقق من أن أنشطة أجهزة الاستخبارات يتم تنفيذها في امتثال كامل للدستور والقوانين ومن أجل تحقيق المصلحة الحصرية للبلاد.