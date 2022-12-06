عمدة إيطالي: استمرار تدفقات الهجرة هذا الشهر رغم غياب منظمات الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قال عمدة إيطالي إن “المعطيات الخاصة بدفقات الهجرة قد تضاعفت، سواء أكان من ناحية عمليات الرسو أم أعداد المهاجرين، على الرغم من تضاؤل ​​حضور المنظمات غير الحكومية بنسبة 90٪ تقريباً”.

جاء هذا الرصد الذي بدأ الشهر الماضي، وشمل 35 يومًا على وجه الدقة، من قبل رئيس بلدية بوتسالّو روبرتو أمّاتونا، الذي كان دائماً في طليعة مستقبلي المهاجرين، والذي باستخدام البيانات المتاحة، قارن تدفقات الهجرة في الفترة الأولى من لحكومة ميلوني مع تلك التي حدثت في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، أفاد العمدة أنه “من 1 تشرين الثاني/نوفمبر حتى اليوم، كانت هناك 12 عملية رسوّ، حملت 1179 مهاجراً، مقابل 5 عمليات رسوّ في الفترة نفسها من عام 2021 ووصول 561 شخصاً هبطوا على سواحل بوتسالّو”.

وذكر العمدة أن “جميع عمليات إنزال المهاجرين الـ12 تمت من قبل سفن عسكرية (تابعة لقوات خفر السواحل)، ولم يكن أي منها من المنظمات غير الحكومية”. مبينا أن “الأرقام تُظهر بشكل ملموس لا جدال فيه أن المشكلة ليست في سفن المساعدات الإنسانية، بل على العكس، يجب أن نشكر العمل البديل للمنظمات التي قامت به في السنوات الأخيرة”.

وأشار أمّاتونا إلى أن “الجوهر الحقيقي للأمر هو الوضع في البحر المتوسط​​، وليس أولئك الذين ينقذون الأرواح البشرية. في هذه الأيام الـ35، التي لم تعمل فيها سفن المنظمات غير الحكومية بنسبة 90٪ من الوقت، لم تنخفض عمليات الرسو أبدًا، بل على العكس من ذلك تمامًا”، لذا، فـ”المعادلة القائلة بأن المنظمات غير الحكومية تساوي قطب جذب للمهاجرين وتشجيع لمغادرة بلدانهم، قد أثبت خطأها: لا يمكن إنكار الأرقام”.

وتابع: “كان يُعتقد أنه من خلال نقل رسالة مفادها أنه في غياب المنظمات غير الحكومية في عرض البحر، ستنتهي عمليات الرسو، لكنه كان عبثا. لقد عوضت السفن الإنسانية في السنوات الأخيرة، غياب مهمات مؤسساتية كعملية (بحرنا)، وأعتقد أن رئيسة الوزراء أيضاً تدرك أنها ليست مشكلة يمكن حلها في غضون شهر”.

وخلص عمدة بوتسالّو الى القول: “لقد رأيت تغيرًا في اللهجة من جانب الحكومة، وانغماس في الواقع”، فـ”بعد كل شيء، لم يكن من الممكن أن تستمر نبرة الأيام الأولى”، المعارضة للمهاجرين.