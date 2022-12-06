فون دير لاين: علينا إدارة الهجرة مع دول البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تيرانا ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن إدارة تدفقات الهجرة “تمثل تحديًا مشتركًا، ولدينا مصلحة في التعاون في جميع أطراف هذه القضية”، وأن “من المهم إيصال رسالة تضمن إمكانية الاعتماد على دعمنا”.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقدته لدى اختتام قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان في تيرانا، التي تحدث فيها القادة عن ملف الهجرة، جددت فون دير لاين التأكيد، أنه “نحن معاً في هذا الأمر، ويجب علينا إدارته بأفضل طريقة ممكنة”.

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول إن “من الضروري المضي قدمًا، وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تتكيف دول البلقان مع سياسة التأشيرات الخاصة بنا، لأنها مسألة تتعلق بالاحترام المتبادل”.