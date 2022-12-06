إيطاليا: توقع تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أنه بعد النمو القوي في الأسعار المسجل هذا العام “مدعومًا بالزيادة الاستثنائية في أسعار سلع الطاقة”، من المتوقع أن يتباطأ التضخم مع بداية عام 2023.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (إستات) في تحليل بعنوان: آفاق الاقتصاد الايطالي في عامي 2022/23، الذي يشير إلى اتجاه يميل نحو الانكماش في إنفاق الأسر بنسبة 8.2٪ هذا العام وبـ5.4٪ في عام 2023″، موضحاً أن “التوقعات تتميز بفرضيات مواتية بشكل خاص على صعيد خفض الأسعار في الأشهر المقبلة واستكمال تنفيذ خطة الاستثمار العام المقررة للسنة القادمة”.

وخلص تقرير (إستات) الى القول، إن “استهلاك الأسر والشركات سيسجل تقدماً يتماشى مع اتجاه النشاط الاقتصادي، مما يمثل زيادة ملحوظة في عام 2022 (بنسبة 3.7٪) والتي سيتبعها تباطؤ في العام التالي بـ0.4٪”.