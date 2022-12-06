إيطاليا: وصول 79 مهاجراً إلى سواحل صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 79 مهاجراً، بينهم 4 قاصرين إلى ميناء بوتسالّو التابع لمحافظة راغوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين القادمين من مصر، باكستان، سورية، بنغلاديش وإريتريا نقلوا إلى الساحل على متن زورق دورية تابع لهيئة حماية الموانئ”، مبينةً أنه “بعد إجراء تحاليل الكشف عن عدوى وباء كوفيد 19 عليهم، تبينت سلامتهم منها”، وقد “تم نقلهم بعدها إلى نقطة بوتسالّو الساخنة”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، قامت اليوم بثالث عملية إنقاذ عند منتصف النهار تقريباً، شملت 90 شخصًا، كانوا على متن زورق مطاطي مكتظ، بينهم امرأتان حاملتان وأكثر من 30 قاصرًا، أصغرهم يبلغ من العمر عامين فقط”. واختتمت بالقول إن “هناك الآن 254 ناجيا على متن سفينة الإغاثة”.