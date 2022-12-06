ميلوني: إيطاليا في كماشة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني: “بصفتنا إيطاليا، نجد أنفسنا في كماشة الهجرة، بين الوافدين من المهاجرين على طول طريق وسط البحر المتوسط، ​وكذلك على طول طريق البلقان”.

جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدتها في تيرانا الثلاثاء، لدى اختتام قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان، رداً على السؤال عما إذا كانت قلقة من ناحية الحاجة لإيلاء أوروبا مزيداً من الاهتمام بطريق البلقان.

أما بشأن وصول سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين إلى إيطاليا، فقد أضافت ميلوني، أن “موقفي لم يتغير، وبعد ذلك أدرك تمامًا أنه لا ينبغي معالجة القضية على هذا النحو، بنهج يكون إيطاليًا فقط”.

ووفقًا لرئيسة الحكومة، “نحتاج إلى الانتقال من جدل عقيم حول إعادة التوزيع المفترضة إلى نهج يتم بموجبه الدفاع عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتمييز قضية اللاجئين عن مسألة الهجرة”. واختتمت بالقول: “نحن نميل نحو العمل على هذا، بغض النظر عن الإجراءات الفورية”.