إيطاليا: مقترح المفوضية الأوروبية بشأن الطاقة ليس كافيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إنه فيما يتعلق بإجراءات الطاقة “لا يبدو اقتراح المفوضية الأوروبية الحالي كافياً بالنسبة لنا”.

وخلال ندوة صحافية عقدتها في تيرانا الثلاثاء، بعد اختتام قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان، أضافت ميلوني: “نحن نعمل على تحسينه”، في إشارة إلى المقترح دائماً.

وكانت رئيسة الحكومة قد عقدت اجتماعا ثنائيا مع المستشار الألماني أولاف شولتسن وبهذا الصدد، ذكرت أنها أجرت “مناقشة طويلة خاصة حول موضوع الطاقة، على ضوء المجلس الأوروبي المقبل”، لكن “مع الأخذ بنظر الاعتبار أيضاً، الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في مرحلة صعبة للغاية”.

وخلصت ميلوني الى القول، إنه “حول موضوع إمدادات الطاقة، يمكن لإيطاليا أن تلعب دورًا مركزيًا واستراتيجيًا”.