وزير الخارجية الإيطالي: سألتقي رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم حول خطة التعافي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن لقاء يجمعه ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP).

وفي تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته بحدث في جامعة بوكوني بميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الأربعاء، قال تاياني إنه “فيما يتعلق بالامتثال لأهداف خطة التعافي، حتى نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، نحن نعمل مع المفوضية الأوروبية، ووزير (الشؤون الأوروبية رافاييلي) فيتّو على اتصال دائم ببروكسل”.

وتابع: “كما سأتناول الإفطار اليوم مع رئيسة المفوضية فون دير لاين، ويوم الأحد المقبل، سيكون هناك اجتماع لجميع وزراء الخارجية الأوروبيين مع فون دير لاين في بروكسل، وسنتحدث عن هذا الأمر أيضاً”، لكن “بقدر ما نشعر بالقلق، سنبذل قصارى جهدنا لضمان إمكانية استخدام الأموال بأفضل طريقة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، “إننا نعمل دائمًا بالمرونة اللازمة لأن خطة التعافي نشأت قبل الحرب في أوكرانيا، وقد تغيرت الأمور مع مرور الوقت”.