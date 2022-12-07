أسقف أوكراني: مواقف البابا تساعدنا كثيرا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الأسقف المعاون على أبرشية خاركيف زاباروجيا الأوكرانية، المطران يان سوبيلو، إن “مواقف البابا فرنسيس تساعدنا كثيرا”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فمع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد، أجرى عدد من الصحفيين حديثاً مع الأسقف سوبيلو، الذي حدثنا عن الأوضاع الراهنة في أبرشيته وتطرق إلى الاستعدادات للاحتفالات الميلادية، وسط القصف المستمر والتهديد النووي.

وفي اللقاء الذي جرى هاتفيا بالصوت والصورة، وشارك فيه عن بُعد، عدد من الصحفيين من مختلف الجنسيات يقومون بزيارة إلى بولندا وأوكرانيا، نظمتها سفارتا البلدين لدى الكرسي الرسولي، ومن بينهم مراسل لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، أوضح سيادته أنه يرى “من نافذة الغرفة حوالي 1500 شخص يصطفون للحصول على كمية قليلة من الخبز يقدمها لهم بعض الرهبان”.

واعتذر الأسقف للصحفيين على عدم تمكنه من الالتقاء بهم شخصيا، وقال إنه يسمع “باستمرار أزيز الرصاص ودوي الانفجارات”، موضحا أن “هذا الأمر يغيّر نمط التفكير لدى الأشخاص”، ولفت إلى أنه لا يشعر بـ”الخوف إطلاقاً”، وهو ينتظر “الاحتفالات بعيد الميلاد برجاء كبير”. وأكد أنه قام “مرتين بزيارة مفاعل زاباروجيا النووي”، كما أنه يتوجه “مرتين في الأسبوع إلى جبهات القتال ليحمل المساعدات للأشخاص”، حيث سبق أن التقى الكاردينال كرايفسكي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وردا على سؤال بشأن الأوضاع الراهنة في أبرشيته قال سيادته إن هناك آلاف الأشخاص الذين يعيشون بدون تيار كهربائي، كما أن مضخات المياه توقفت عن العمل، وثمة نقص في مولدات الكهرباء، موضحا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن ستتحول الشقق السكنية إلى “برادات”. وأضاف أنه على الرغم من استمرار القصف والأوضاع المعيشية الصعبة ما يزال المؤمنون يترددون إلى الكنائس، ويرفعون الصلوات للرب طالبين منه أن يتدخل ليوقف هذه الحرب، قبل أن تحمل انعكاسات على العالم كله.

لم تخل كلمات الأسقف الأوكراني من الإشارة إلى الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس مؤخرا إلى الشعب الأوكراني والنداءات العديدة التي أطلقها لصالح السلام في هذا البلد المعذب، وقال سيادته: إن مواقف البابا تساعدنا كثيراً.

وذكر بأن الحبر الأعظم أرسل من خلال الكاردينال كرايفسكي، مساعدات مادية لأوكرانيا، فضلا عن الدعم المعنوي، وهذا الأمر يشكل مصدر تشجيع للأساقفة والكهنة. وأضاف أنه قام منذ أسبوعين بزيارة الفاتيكان حيث تسنت له فرصة الحديث مع البابا، الذي عبر مجدداً عن قربه من الأوكرانيين لاسيما من سكان المناطق الشرقية التي تتعرض للقصف، وأكد أنه يحبهم ويفكر بهم ويصلي من أجلهم.