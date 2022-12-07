فون دير لاين: قانون خفض التضخم الأمريكي قد يحدث تشوهات في المنافسة  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي أقره الرئيس جو بايدن في آب/أغسطس الماضي من شأنه إحداث “تشوهات بتفضيل، على سبيل المثال، الشركات الأمريكية”، مشيرة إلى “إن منطق اشترِ أمريكي”، هو الذي يمكن أن يؤدي إلى “التمييز ضد الشركات الأوروبية”

كما أشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، مخاطبة الاربعاء حدثا بجامعة (بوكّوني) الخاصة بمدينة ميلانو، إلى أن الخطة الاستثمارية الضخمة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة في إطار (قانون خفض التضخم) سيجعل “الولايات المتحدة تنضم إلينا في إزالة الكربون من اقتصادها، لأنها ثاني أكبر بلد مصدر للانبعاثات في العالم”.

وفي سياق آخر، أشارت فون دير لاين إلى أنه “سجلنا في هذا العام أكبر نمو للطاقات المتجددة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، 50 جيجاوات، أي ضعف ما أضفناه العام الماضي”. وقالت “يمكننا الإسراع أكثر… وكالة الطاقة الدولية قالت إنه يمكننا استبدال 14 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الروسي العام المقبل إذا قمنا بتسريع مشاريع الطاقة المتجددة، التي تم تجميدها بسبب بطء التراخيص”، ولهذا السبب “لقد أقررنا للتو لائحة طوارئ جديدة لفتح مشاريع الطاقة المتجددة على الفور”.