تاياني: هناك مرونة في خطة التعافي لكننا سنفي بالتزاماتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “هناك بعض المرونة”، في الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP) “نحن نناقشها مع المفوضية الأوروبية، لكننا سنحافظ على جميع الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا”.

جاء ذلك في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركة الوزير بحدث في جامعة بوكّوني بميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال) الأربعاء، في إشارة إلى النداء الذي أطلقه أمس رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا، بشأن ضرورة احترام الالتزامات المتعلقة بخطة التعافي.

وأضاف تاياني أن “المرونة لا تعني قلب كيان الخطة، لكنها ولدت لتقديم استجابة داعمة من أوروبا لمواطني الاتحاد بعد جائحة فيروس كورونا، وللأسف، نشبت الحرب في أوكرانيا وغزوها من قبل روسيا، الذي تمخض عن سلسلة من التداعيات الاقتصادية”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أنه “لهذا السبب نحن بحاجة لأن نكون أكثر مرونة، لكن المفاوضات جارية من وجهة النظر هذه، والمفوضية الأوروبية قالت دائمًا إنها منفتحة على المرونة”. واختتم بالقول: “لذلك سنمضي قدمًا، وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بجميع المواعيد النهائية والاستفادة من الأموال بأفضل شكل”.