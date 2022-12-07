إيطاليا وهنغاريا تدعوان لـ”سياسة صناعية أوروبية مشتركة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عقد وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الايطالية أدولفو أورسو اجتماعا اليوم الأربعاء مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر زيجارتو، استعرض فيه الجانبان “القضايا الرئيسية التي تهم البلدين”.

وأشارت مذكرة لوزارة التنمية في روما إلى أن الاجتماع جرى في “جو ودي وبناء”، حيث “تشاطر الوزيران بشكل كامل فكرة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يطور سياسة صناعية مشتركة لمواجهة التحديات التنافسية العالمية”.

كما استعرض الاجتماع “اتفاقيات تعاون صناعي استراتيجي، مثل الاتفاقية مع وكالة الفضاء الإيطالية التي سيتم توقيعها بعد ظهر اليوم من أجل إنشاء وكالة فضاء هنغارية في المستقبل”، فضلا عن مبادرات بين روما وبودابست حول قضايا “الدفاع وإمدادات الطاقة”.

وبشأن العقوبات الأوروبية على روسيا التي لم تجد قبولا من الجانب الهنغاري، أكد الوزير أورسو أنه “على دراية بأثر هذه العقوبات على الاقتصاد الأوروبي”، ولكنه شدد على أنها “تظل أداة ضرورية لا غنى عنها للرد على العدوان الروسي”.