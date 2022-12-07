وزير داخلية إيطاليا، تعليقا على “مراكز للشرطة الصينية” بالخارج: نتابع القضية باهتمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية ماتيو بيانتيدوزي أن “قوات الشرطة، بتواصل دائم مع دائرة المخابرات، تراقب الأمر بأقصى قدر من الاهتمام”، وذلك في معرض رده على مساءلة برلمانية الأربعاء حول تقارير إعلامية عن وجود مزعوم لـ11 مركز شرطة للسلطات الصينية في إيطاليا، ضمن 100 مركز حول العالم، لمراقبة ومضايقة المواطنين الصينيين المعارضين للنظام في بكين.

وقال الوزير “سأتابع بشكل شخصي تطورات هذه التحقيقات”، غير مستبعد “عقوبات في حالة ثبات عدم شرعيتها”.

وشدد بيانتيدوزي على مراكز الشرطة الخارجية المزعومة “لا علاقة لها باتفاقيات التعاون الشرطي الدولي بين إيطاليا والصين أو تنفيذ دوريات مشتركة بين أفراد قوات الشرطة المعنية”. .

وكانت شبكة (سي أن أن) الامريكية قد تحدثت عن تقرير لمنظمة (Safeguard Defenders) يفيد بأن السلطات الصينية أنشأت أكثر من 100 “مركز شرطة” خارجي حول العالم لمراقبة وفي بعض الحالات إعادة معارضين بالقوة إلى الصين.