فون دير لاين: آثار الحرب الروسية على أوكرانيا أكثر وضوحا الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أن آثار الحرب الروسية على أوكرانيا “تبدو أكثر وضوحا الآن مقارنة بشهر حزيران/يونيو، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن نبقى موحدين”، وذلك خلال لقائها الأربعاء في ميلانو مع رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتّاريلا.

وركزت المحادثات بين رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي ورأس الدولة الإيطالية، التي انضم إليها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني، على “الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا وأسعار الطاقة والقضايا المتعلقة بغرب البلقان”.

وجاءت زيارة فون دير لاين وماتّاريلا إلى مدينة ميلانو للمشاركة في حدث بمناسبة انتهاء رئاسة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماريو مونتي، لجامعة (بوكّوني). الحدث كان بعنوان (بوكّوني، إيطاليا وأوروبا. تحية إلى ماريو مونتي).

يشار إلى أن ماريو مونتي (79 عاما) قد عمل مفوضا أوروبيا لشؤون المنافسة في الفترة من أيلول/سبتمبر 1999 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2004.