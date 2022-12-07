إيطاليا تتعهد بحصص دخول أعلى للعمالة من دول تلتزم بمكافحة الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تعهدت الحكومة الإيطالية على لسان وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي بحصص دخول أعلى للعمالة الأجنبية لمواطني دول المنشأ والعبور التي تبدي تعاونا أكبر في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وقال الوزير مخاطبا برلمان بلاده الأربعاء “بما أن احتواء ضغط الهجرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعاون بلدان المنشأ والعبور، فإن مرسوم التدفقات (للعمالة الموسمية النظامية)، الذي تم تعديله بشكل مناسب من حيث المكافآت، يمكن أن يصبح أداة مهمة للاعتراف بحصص دخول أعلى إلى البلدان الأكثر التزامًا بمحاربة الهجرة غير النظامية، مع تعزيز قنوات الدخول القانوني”.

وقال إنها “آلية أنوي تعزيزها في المستقبل”، ملفتا إلى أن “الأعمال التحضيرية لمرسوم التدفقات (النظامية) المقبل يتم الانتهاء منها في هذه الأيام برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية”.