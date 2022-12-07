قلق أممي بشأن استمرار أعمال العنف بدولة جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استنكر مسؤول أممي في جنوب السودان أعمال العنف المتواصلة في ولاية أعالي النيل، حيث نزح أكثر من 9,100 شخص بعد تصاعد العنف الأخير في محافظة فشودة، في ولاية أعالي النيل.

ويواجه مواطنو جنوب السودان، أعمال عنف قبلي وعدم استقرار منذ انفصال الدولة، الاحدث في العالم، عن الشمال في عام 2011، والتي من المقرر أن يزورها البابا فرنسيس أوائل شباط/فبراير المقبل.

ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن منسق الشؤون الإنسانية المؤقت في البلاد، بيتر فان دير أويرارت، أن “المجتمع الإنساني يشعر في جنوب السودان بالفزع من العنف المستمر الذي له تأثير مدمر على حياة وسبل عيش النساء والرجال والأطفال العاديين”، حيث “يعاني أولئك الضعفاء الذين تضرروا بالفعل من الوضع الإنساني المزري في البلاد أكثر من غيرهم”.

وقال المسؤول الأممي: “يعمل الشركاء في المجال الإنساني بلا كلل، على مدار الساعة، على جبهات متعددة لتزويد النازحين الجدد بالإمدادات والخدمات الضرورية”. وأضاف “أن الأشخاص بحاجة إلى الغذاء والوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية الأولية والحماية والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي”.

وحسب تقديرات منظمات أممية، فإن 9,4 مليون شخص من الأكثر ضعفا في جنوب السودان سيحتاجون إلى المساعدة العاجلة المنقذة للحياة والحماية في عام 2023، مقارنة بـ 8,9 مليون شخص في عام 2022.

ومع استمرار الصراع، نزح ما يُقدّر بنحو 5,000 شخص إلى منطقة ميلوت من مقاطعة مانيو. وفقا للمستجيبين المحليين، فإن 75 في المائة على الأقل من النازحين الجدد هم من النساء والأطفال، مع انفصال العديد من الأطفال عن مقدمي الرعاية لهم. كما وردت تقارير عن عبور عدد كبير من الأشخاص إلى السودان بينما يختبئ آخرون في المستنقعات.

كما أسفرت الاشتباكات التي اندلعت منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر بين عناصر مسلحة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين واختطاف نساء وأطفال، وتدمير للممتلكات وسبل العيش مع تقارير عن حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.