فون دير لاين: لا ينبغي أن ندع بوتين يدمر روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين إلى أنه “لا ينبغي أن ندع (الرئيس فلاديمير) بوتين يدمر هذا البلد الرائع”، في إشارة إلى روسيا.

وقالت، قبل دخولها مساء الأربعاء إلى مسرح لا سكالا بميلانو الذي يعرض أوبرا (بوريس غودونوف)، “لذلك، انتظر بفارق الصبر حتى أرى هذا العمل” المسرحي.

هذا، وقد أعلنت رئيسة المفوضية في رسالة فيديو بثتها عبر منصات التواصل الاجتماعي عن حزمة تاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو بسبب عدوانها على أوكرانيا، والتي ستتضمن حظرًا على القيام باستثمارات جديدة في قطاع التعدين في روسيا. وقالت “اليوم نقوم بتكثيف الضغط على روسيا من خلال حزمة تاسعة من العقوبات، نقترح كخطوة أولى إضافة ما يقرب من 200 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتنا، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية وضباط أفراد وشركات صناعية دفاعية، وكذلك أعضاء مجلس الدوما والمجلس الاتحادي ووزراء وحكام أقاليم وأحزاب سياسية. وتشمل هذه القائمة شخصيات بارزة في روسيا”.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن “روسيا تواصل جلب الموت والدمار لأوكرانيا. إنها تستهدف عمدا المدنيين والبنية التحتية المدنية: إنها تحاول شل البلاد في بداية الشتاء، لكننا نقف إلى جانب أوكرانيا وسنجعل روسيا دفع ثمن قسوتها”.