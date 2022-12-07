ويندي شيرمان تلتقي تاياني بالعاصمة الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-روما– أعلنت الإدارة الامريكية أن نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس في روما.

وأشارت وزارة الخارجية الامريكية في مذكرة الأربعاء إلى أنه جرى خلال اللقاء مناقشة أوجه “زيادة تعميق تحالفنا لمواجهة التحديات العالمية بما في ذلك أمن الطاقة ومعارضتنا للجهود الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان”.

وأضافت كما تم “التأكيد على أهمية الدعم الموحد لأوكرانيا في مواجهة الهجمات الروسية القاسية على شعب أوكرانيا وبنيتها التحتية”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد تحدث في تغريدة أمس على منصة (تويتر) عن “لقاء إيجابي” لقاء إيجابي شيرمان وعن “مواصلة الجهود لمساعدة أوكرانيا”، مثمنا حسنًا “وحدة الغرب لتحقيق سلام عادل” بين الكرملين وكييف.

وشدد على أن “الصداقة مع الولايات المتحدة ركيزة من ركائز سياستنا الخارجية”، وقال “نعمل معًا لتحقيق الاستقرار في البلقان وليبيا”.