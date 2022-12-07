مصادر إعلامية: تعاون بريطاني-إيطالي-ياباني لصنع مقاتلة من الجيل السادس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت مصادر إعلامية بريطانية عن اتفاق سيتم توقيعه خلال الأيام القليلة القادمة بين المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان لصنع طائرة عملاقة من الجيل السادس.

وحسب صحيفتي (ذا صن) و(ديلي ميل)، فإن المقاتلة الأسرع من الصوت التي ستحمل اسم (Tempest) سيتم تصنيعها في عام 2035، لتحل محل طائرة أيروفايتر من طراز (Typhoon)، التي هي ثمرة تعاون صناعي بين إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

ونوه الاعلام البريطاني بـ”إنها المرة الأولى التي تشارك فيها اليابان في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، وأول اتفاقية بهذا الحجم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.