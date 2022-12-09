إيطاليا ترحب بموافقة بروكسل على تمويل مشروع ربط كهربائي مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت حكومة إيطاليا بموافقة الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع الربط الكهربائي عبر البحر المتوسط (ELMED) بين إيطاليا وتونس بـ307 مليون يورو .

مشروع ربط الكهربائي، هو شراكة بين الشبكة الوطنية الإيطالية للكهرباء (تيرنا) ونظيرتها التونسية للكهرباء والغاز يبلغ طوله 230 كم للوصول من تونس إلى اليابسة في مقاطعة صقلية وبسعة تقدر بـ 600 ميجاوات.

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة اليوم الجمعة إلى أن مشروع (ELMED) سيمكِّن من “تحقيق نقلة نوعية في تكامل أسواق الكهرباء على الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ​​، وتعزيز أمن الطاقة لدينا ولشركائنا وتيسير تطوير مصادر طاقة متجددة في القارة الأفريقية”، وخطوة إضافية نحو “شبكة كهرباء أوروبية متوسطية حقيقية على المدى الطويل”.

وثمّنت بدورها وزارة الخارجية التونسية بالضوء الأخضر الأوروبي، ملفتة إلى أن “تونس الدولة الوحيدة خارج الفضاء الأوروبي التي تستفيدُ من هذه التمويلات”. وقالت إن مشروع الربط “سيُمكن من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة” ويمثل “لَبِنَةً هامّة لتعزيز التعاون التونسي الإيطالي وخطوة نحو دعم العلاقات التونسية الأوروبية والارتقاء بالشراكة بين الجانبين إلى أفضل المستويات”.