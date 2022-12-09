الحكومة الإيطالية: القمع في إيران لن يوقف مطالبة النساء والشباب بالحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استهجنت الحكومة الإيطالية بشدة تنفيذ السلطات الإيرانية صباح أمس الخميس لحكم إعدام بحق محسن شكاري، الذي وصفته رئيس الوزراء جورجا ميلوني في مذكرة بـ”الشاب الذي انضم إلى مظاهرات الحرية في إيران”.

ورأت ميلوني أن “هذا القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية لا يمكن أن تقابله لا مبالاة من جانب المجتمع الدولي”، كما أنه “لن يوقف المطالبة بالحياة والحرية التي تأتي من النساء والشباب الإيرانيين”.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أنطونيو تاياني قد أشار في وقت سابق عبر تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن تنفيذ “أول حكم بإعدام متظاهر منذ بداية الاحتجاجات” يمثل “نقطة اللاعودة”. وقال إن “إيطاليا وحكومتها تديناه بشدة”، معلنا “مواصلة الدفاع في كل محفل، وبالضغوط الدبلوماسية، عن الحريات وحقوق الإنسان التي تنتهكها طهران”.